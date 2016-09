TNT-Serie 22:30 bis 23:15 Familienserie Boston Legal Die Schwarze Witwe USA 2005 16:9 Merken Die Kanzlei hat einen spektakulären Fall ergattert: Die schöne Kelly Nolan wird beschuldigt, ihren wesentlich älteren, steinreichen Ehemann vergiftet zu haben. Shore übernimmt ihre Verteidigung vor Gericht, was äußerst knifflig ist, da alle Fakten gegen die "Schwarze Witwe" sprechen. Zudem zettelt Shore einen Streit mit dem Richter an und setzt so die geringen Erfolgschancen zusätzlich aufs Spiel. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Spader (Alan Shore) Julie Bowen (Denise Bauer) Mark Valley (Brad Chase) Rene Auberjonois (Paul Lewiston) Justin Mentell (Garrett Wells) Ryan Michelle Bathe (Sara Holt) Candice Bergen (Shirley Schmidt) Originaltitel: Boston Legal Regie: Oz Scott Drehbuch: David E. Kelley Kamera: James R. Bagdonas Musik: Danny Lux Altersempfehlung: ab 6

