TNT-Serie 09:55 bis 10:45 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Eine tödliche Prophezeiung USA 1989 Merken Lee Goddard, ein alter Freund von Jessicas verstorbenem Ehemann, überredet sie, ihn auf seiner Ranch in Arizona besuchen zu kommen. Dort findet die Geburtstagsfeier seiner Schwiegertochter Jill statt. Als Überraschung hat Lees Sohn eine Vorstellung des berühmten Magiers Franchesco organisiert. Während der Vorführung hat Franchesco eine Vision, in der Jill die Kehle zugedrückt wird. Seine Vision wird bald Wirklichkeit, als Jill wenig später tot aufgefunden wird ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Melody Anderson (Katherine Aaron) David Birney (Franchesco) Michael Parks (Ben Aaron) Lisa Pelikan (Jill Goddard) Michael Spound (Del Goddard) Geoffrey Scott (Lt. Turner) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: Walter Grauman Drehbuch: Richard Stanley, Ralph Meyering Jr. Kamera: John Elsenbach Musik: Richard Markowitz Altersempfehlung: ab 12