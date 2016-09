KI.KA 18:00 bis 18:15 Kinderserie Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Bücher über Bücher D 2012 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Bücher über Bücher: Wolle und Pferd brauchen dringend neue Bücher zum Lesen, aber sie haben kein Geld, um sich welche zu kaufen. Da gibt Günni ihnen den Tipp, doch einfach in die Bücherei zu fahren. Dort könne man sich ganz viele Bücher ausleihen. Die beiden sind begeistert! Erst von den vielen Büchern und dann von der vollautomatischen Rückgabemaschine... Was sie wohl am Ende mit nach Hause nehmen? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße präsentiert: Eine Möhre für Zwei Regie: Joachim Wolff, Tordis Pohl Drehbuch: Tordis Pohl Musik: Gerd Gerdes