KI.KA 15:45 bis 16:10 Kinderserie H2O Abenteuer Meerjungfrau Folge: 20 Die Rückkehr der weißen Meerjungfrau F, D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Die Rückkehr der weißen Meerjungfrau: Der berühmte Entdecker Stanley Finch ist in der Stadt und will vor der Küste nach dem versunkenen Schiff eines berüchtigten Piraten suchen. Die Meerjungfrauen sind entsetzt. Zu dem Schiff gehört die "Weiße Meerjungfrau". Diese Galionsfigur haben Emma, Rikki und Cleo schon einmal gerettet. Nun müssen sie verhindern, dass Finch das Schiffswrack mit der Figur findet. Der Zufall und ein Steinkreis am Meeresboden kommen ihnen zu Hilfe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: H2O: Mermaid Adventures Regie: Tian Xiao Zhang Drehbuch: Delphine Dubos, Franck Soullard, Hadrien Soulez Larivière