Trickserie Tashi Geburtstagstamtam & Muntschanana-Affen / Jack & die tanzenden Schuhe AUS 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Geburtstagstamtam & Muntschanana-Affen: Auf der Suche nach einem Geburtstagsgeschenk für Kann Du, landen Tashi und Jack bei einer Auktion, die Großonkel veranstaltet, um seine nächste Expedition zu finanzieren. Er preist Tashi und Jack einen magischen Teppich an, den weder er selbst, noch die beiden tatsächlich für magisch halten. Doch als Tashi die Runen am Rand des Teppichs vorliest, befinden er, Jack und Kann Du sich plötzlich in der Zukunft. Und die sieht gar nicht gut aus, da Großonkels Expedition verheerende Folgen hatte. Sie müssen ihn unbedingt aufhalten, bevor es zu spät ist. Jack & die tanzenden Schuhe: Im Dorf von Tashi findet ein großes Wetttanzen statt. Nur Jack will nicht so gern mitmachen. Er hat Angst, dass er sich beim Tanzen vor allen Dorfbewohnern blamiert. Dann aber macht ihm eine freundliche, ältere Marktfrau ein scheinbar großzügiges Angebot: Er bekommt die tollsten Tanzschuhe, und sie will dafür nur seine alten, ausgelatschten Turnschuhe. Tashi ahnt, dass da etwas faul ist, aber da hat Jack die Tanzschuhe dummerweise schon angezogen. Schauspieler: Lotus: Mareike Fell (Spreherin) Originaltitel: Tashi Regie: Noel Cleary, Marc Wasik Drehbuch: Cleon Prineas, Giula Sandler, Sam Meikle, Alexa Moses, Zoe Harrington, David Evans, Charlotte Hamlyn