KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Besuch aus Amerika USA 2004 Stereo Live TV Merken Besuch aus Amerika: Das grüne Monster, die Eifersucht, steht heute im Mittelpunkt von Opa Ringels Geschichte. Denn Peter und Paul sind ein wenig eifersüchtig auf ihre Schwester Rosa. Und seiner Freundin Entje ging es einmal ganz ähnlich: Sie war ganz aufgeregt, denn sie erwartete Besuch von ihrer Cousine Gaddy aus Amerika. Die beiden verstanden sich sehr gut und deshalb konnte sie es auch gar nicht erwarten, Ringel und Hörnchen ihre Cousine vorzustellen. Am Anfang lief auch alles sehr gut, doch plötzlich wurde Entje eifersüchtig. Sie meinte, Gaddy hätte ihre Freunde lieber als sie. Das konnte natürlich nicht gut gehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock

