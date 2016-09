Disney Channel 23:50 bis 00:10 Comedyserie Immer wieder Jim Dana und der Jim-Verschnitt USA 2003 Stereo 16:9 HDTV Merken Dana bringt ihren neuen Freund Hank zum Essen mit. Es scheint beinahe, Dana habe eine Verabredung mit einem Abbild von Jim. Als Cheryl ihre Schwester zur Rede stellt, leugnet diese die Ähnlichkeit zwischen den Männern. Doch ob sie es wahrhaben will oder nicht, ihr Freund sieht wie ein Ebenbild von Jim aus... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: James Belushi (Jim) Courtney Thorne-Smith (Cheryl) Kimberly Williams-Paisley (Dana) Larry Joe Campbell (Andy) Taylor Atelian (Ruby) Billi Bruno (Gracie) James McCauley (Hank) Originaltitel: According to Jim Regie: Leonard R. Garner Jr. Drehbuch: Harry Hannigan Kamera: Tony Askins Musik: Jim Belushi