Disney Channel 22:00 bis 22:30 Comedyserie Dharma & Greg Dharmas Inferno USA 1999 Stereo HDTV Merken Greg ist zwar wieder zu Hause, aber immer noch arbeitslos. Um den gewohnten Lebensstandard aufrechtzuerhalten, nimmt Dharma jeden Job an, den sie kriegen kann. Als Greg merkt, was sie sich zumutet, besteht er darauf, dass sie ihren Lebensstil massiv einschränken. Doch Dharma möchte auf einen gewissen Luxus nicht verzichten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jenna Elfman (Dharma Finkelstein) Thomas Gibson (Greg Montgomery) Shae D'Lyn (Jane) Susan Sullivan (Kitty Montgomery) Alan Rachins (Larry Finkelstein) Joel Murray (Pete) Mimi Kennedy (Abby O'Neil) Originaltitel: Dharma & Greg Regie: Amanda Bearse Drehbuch: Dottie Dartland, Julie Ann Larson, Rachel Sweet, Michelle Nader, Jonathan Schmock Musik: Dennis C. Brown

