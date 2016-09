Disney Channel 19:20 bis 20:15 Jugendserie Violetta ARG 2014 Stereo 16:9 HDTV Neue Folge Merken Priscilla belauscht ein Gespräch zwischen Federico, Olga und Ramallo. Federico bittet Olga und Ramallo, Ludmilas Vater kontaktieren, um zu verhindern, dass sie in die Schweiz geschickt wird. Ludmila selbst warnt Violetta vor Priscilla und fleht sie an, herauszufinden, wer sie wirklich die Treppen heruntergestoßen hat. Als die Kids eine Kamera mit möglichem Videomaterial des Vorfalls finden, hoffen sie, den Schuldigen zu finden. Unterdessen erpresst Gery Clement damit, ihn als "Alex" zu entlarven, sollte er nicht helfen, Violetta und León voneinander fernzuhalten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Violetta Regie: Jorge Nisco, Martin Saban