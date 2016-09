Disney Channel 05:45 bis 06:00 Trickserie Die Schlümpfe Hefty und der Rollschlumpfer USA, B 1981 16:9 HDTV Merken Hefty Schlumpf erkennt, was es heißt, behindert zu sein, als er sich das Bein bricht. Handy Schlumpf erfindet für ihn den Rollschlumpfer, ein Gerät, das Hefty etwas Mobilität verleiht. Aber plötzlich tritt der böse Zauberer Gargamel in Erscheinung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: De Smurfen Drehbuch: Peyo Musik: Hoyt Curtin