alpha-Forum: Edmund Stoiber D 2012

Dr. Edmund Stoiber wurde 1993 als Nachfolger von Max Streibl Bayerischer Ministerpräsident und hatte das Amt bis 2007 inne, CSU-Vorsitzender war er in den Jahren von 1999 bis 2007. Heute ist Edmund Stoiber Ehrenvorsitzender seiner Partei.

"Als Sucht habe ich es nicht empfunden, aber als eine große Verantwortung und natürlich auch als Chance und Herausforderung. Wenn man sich für sein Land intensiv interessiert von der Geschichte her, wenn man die Menschen mag und wenn man ein bisschen mitgestalten will an diesem großen Prozess, dann ist das einfach eine Passion. Und entweder hat man diese Passion oder man hat eben andere Interessen und interessiert sich nur für sich oder die eigene Familie und nimmt das, was im weiteren Umfeld passiert, nicht mehr so wahr. Bei mir war es bereits in der Schule, also auf dem Gymnasium in Rosenheim so, dass ich mich z. B. im Sozialkundeunterricht sehr engagiert eingebracht habe. Dies wurde bei mir dann auch immer im Zeugnis vermerkt." Edmund Stoiber

Moderation: Werner Reuß
Gäste: Edmund Stoiber (Bayerischer Ministerpräsident a. D.)