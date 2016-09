TNT Film 03:50 bis 05:25 Horrorfilm Hostel USA 2005 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die College-Freunde Paxton und Josh sind mit ihrem neuen Kumpel Oli auf Rucksack-Tour durch Europa. Da bekommen sie einen Geheimtipp: Abseits der üblichen Reiserouten soll im tiefsten Ost-Europa ein Nirwana für Backpacker liegen - ein Hostel in der Slowakei, in dem atemberaubende und obendrein willige Frauen auf sie warten. Zu spät bemerken sie, dass sie in einer tödlichen Falle sitzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Hernandez (Paxton) Derek Richardson (Josh) Eythor Gudjonsson (Oli) Barbara Nedeljakova (Natalya) Jana Kaderabkova (Svetlana) Jennifer Lim (Kana) Keiko Seiko (Yuki) Originaltitel: Hostel Regie: Eli Roth Drehbuch: Eli Roth Kamera: Milan Chadima Musik: Nathan Barr Altersempfehlung: ab 18