TNT Film 12:40 bis 14:20 Liebesfilm Sie liebt ihn - sie liebt ihn nicht GB, USA 1998 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Londoner PR-Frau Helen hat eben ihren Job verloren und ist auf dem Heimweg zu ihrem Freund, der sie gerade in ihrer gemeinsamen Wohnung mit seiner Exfreundin betrügt. Da Helen die U-Bahn knapp verpasst hat und länger nach Hause braucht, erfährt Helen jedoch nichts von Gerrys Untreue. Doch was wäre geschehen, wenn Helen den Zug erwischt hätte? Hätte sich ihr Leben anders entwickelt? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gwyneth Paltrow (Helen Quilley) John Hannah (James Hammerton) John Lynch (Gerry) Jeanne Tripplehorn (Lydia) Zara Turner (Anna) Douglas McFerran (Russell) Paul Brightwell (Clive) Originaltitel: Sliding Doors Regie: Peter Howitt Drehbuch: Peter Howitt Kamera: Remi Adefarasin Musik: David Hirschfelder Altersempfehlung: ab 6

