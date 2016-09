Mit gerade einmal 15 Jahren muss Marie Antoinette (Kirsten Dunst) ihre Heimat Österreich verlassen, um den französischen Thronfolger Ludwig XVI. (Jason Schwartzman) zu heiraten. Schon bald gewöhnt sich die junge Adlige an ihr neues Leben im Luxus. Das im Jahr 2006 unter der Regie von Sofia Coppola produzierte Drama erzählt die Geschichte der Monarchin von ihren Anfängen am Französischen Hof bis hin zum dramatischen Fall von Versailles. In Google-Kalender eintragen