3sat 22:25 bis 23:55 Drama Novemberkind D 2008 Stereo 16:9 Die 25-jährige Inga aus Malchow glaubt, ihre Mutter sei kurz nach Ingas Geburt ertrunken, der Vater unbekannt. Doch dann taucht Literaturprofessor Robert auf und stellt ihr Leben auf den Kopf. Er behauptet, dass er ihre Mutter Anne aus Konstanz kennt. Diese habe sich 1980 in einen Deserteur der Roten Armee verliebt und sei mit ihm nach Westdeutschland geflohen. Inga ist fassungslos. Als sie ihre Großeltern und Freunde mit dieser Nachricht konfrontiert, merkt sie, dass sie ihr Leben lang belogen wurde. Fassungslos fragt sich Inga, warum ihre Mutter sie zurückließ. Gemeinsam mit Robert macht sie sich auf den Weg in die Vergangenheit. Die beiden reisen durch Deutschland, um Zeugen von damals zu treffen, und hoffen, am Ende der Reise Anne gegenüberzustehen. Doch je näher Inga ihrer Mutter kommt, desto klarer wird, dass ihr auch Robert nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Schauspieler: Anna Maria Mühe (Inga / Anne) Ulrich Matthes (Robert von der Mühlen) Christine Schorn (Oma Christa) Hermann Beyer (Opa Heinrich) Jevgenij Sitochin (Juri) Ilja Pletner (Juri (jung)) Thorsten Merten (Alexander) Originaltitel: Novemberkind Regie: Christian Schwochow Drehbuch: Christian Schwochow, Heide Schwochow Kamera: Frank Lamm Musik: Daniel Sus Altersempfehlung: ab 12