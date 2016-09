3sat 11:55 bis 12:15 Reportage Reporter Der Wohltäter - CH 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Vor 12 Jahren flatterte ein Bettelbrief auf das Pult von Burkhard Varnholt, dem Chef der Vermögensverwaltung der Bank Julius Bär. Er schrieb zurück. Seither ist dank ihm das Waisendorf "Kids of Africa" für 100 ugandische Kinder entstanden. Ein Heim für Kinder mit einem schrecklichen Schicksal, die ohne die Hilfe des Topbankers heute vielleicht nicht mehr am Leben wären. Alle zwei Monate reist Burkhard Varnholt nach Uganda und sucht im Waisenkinderdorf den direkten Kontakt mit den Kindern und den Angestellten. Reporter Daniel Mennig hat ihn auf einer dieser Reisen begleitet und beobachtet, wie Varnholt sich mit diesen Menschen und ihren Schicksalen auseinandersetzt. Dabei wird sichtbar: Der Banker hilft und teilt aus Verantwortung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Reporter