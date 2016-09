3sat 09:45 bis 10:15 Magazin nano spezial: Ausgebrannt! Volkskrankheit Depression Burn-Out - Porträt eines Betroffenen / Co-Depression - Wie das Umfeld mitleidet und selbst krank wird CH, A, D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Unsere Arbeitswelt hat sich verändert: Mehr und mehr driften wir in Extreme ab. Auf der einen Seite steht "Burn Out", auf der anderen das "Bore Out". Eine chronische Über- bzw. Unterforderung, die Arbeitnehmer krank macht. Beides kann zu Depressionen führen. - "nano spezial: Ausgebrannt! Volkskrankehit Depression" berichtet über neueste Therapieformen und wie man am besten vorbeugt. Auch Depressionen werden immer häufiger. In Deutschland leiden über vier Millionen Menschen an Depressionen, die behandelt werden sollten. Wie kaum eine andere Erkrankung gehen Depressionen mit hohem Leidensdruck einher. Sie zielen ins Zentrum des Wohlbefindens und der Lebensqualität. Und: Depressionen sind lebensgefährlich. Sie führen nicht selten zum Suizid. Häufiger folgen andere körperliche Leiden, weil sich zum Beispiel ältere Menschen ins Bett zurückziehen, wenig essen und trinken. "nano spezial" beleuchtet auch das Phänomen der Ko-Depression. Denn auch Partner oder Familienangehörige leiden massiv mit und entwickeln eigene Krankheitssymptome. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Yve Fehring Originaltitel: nano spezial