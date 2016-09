Kabel1 Doku 02:00 bis 02:45 Dokumentation Ungeklärt - Mord verjährt nicht Tatort Garage CDN 2008 Merken Als David Camm aus dem Basketballtraining nach Hause kommt, findet er die blutüberströmten Leichen seiner Frau und seiner zwei Kinder in der Garage auf. Der ehemalige Polizist tätigt sofort den Notruf. Bereits nach kurzer Zeit hält die Polizei Camm für den Mörder; er wird verurteilt. Erst als der Fall wieder aufgerollt wird, überführt die Kriminaltechnik den wahren Täter ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Berns (Don Berns (Stimme)) Justin Skye Conley (David Camm (as Conley Justin)) Dean Smith (Charles Boney) George Komorowski (Jim Niemeyer) Brad Siciliano (Sarkissian) Laura Kyswaty (Kimberley Camm) Shane Wenzel (Bradley Camm) Originaltitel: Cold Blood Regie: James Hyslop Drehbuch: Greg Beer Musik: Walter Rathie