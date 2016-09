Kabel1 Doku 13:10 bis 14:00 Dokumentation Anthony Bourdain - Kulinarische Abenteuer Peru USA 2013 16:9 HDTV Merken In Peru macht sich Anthony Bourdain zusammen mit seinem Freund Eric Ripert auf die Suche nach dem besten Kakao der Welt, der eine echte Rarität ist. Dafür verlassen die beiden Köche das pulsierende Lima und tauchen in die Welt der Anden und des prä-kolonialen Peru ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anthony Bourdain (Himself - Host) Christopher Curtin (Himself) Marisa Guiulfo (Herself) Coque Ossio (Himself) Eric Ripert (Himself) Pedro Miguel Schiaffino (Himself) Javier Wong (Himself) Moderation: Anthony Bourdain Originaltitel: Anthony Bourdain: Parts Unknown Regie: Sally Freeman Drehbuch: Anthony Bourdain Musik: Michael Ruffino

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:15

Seit 367 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 13:00 bis 14:30

Seit 61 Min. Alpabfahrt Urnäsch

Dokumentation

3sat 13:15 bis 16:30

Seit 46 Min. Die Pfefferkörner

Kinderserie

KI.KA 13:40 bis 14:10

Seit 21 Min.