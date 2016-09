Sky Bundesliga 15:30 bis 17:30 Fußball Fußball: Bundesliga 1. FC Köln - RB Leipzig, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken 3:1 auf Schalke gewonnen, zehn Punkte nach vier Spieltagen, Platz zwei - der 1. FC Köln hat einen Traumstart in die Saison hingelegt. "Wenn man in dieser wahnsinnigen Stadt lebt, dann macht das schon Spaß", freut sich Peter Stöger über die Euphorie rund um den Klub. Damit, dass die Kölner nun Bayern-Jäger Nummer eins sind, muss man dem Trainer allerdings nicht kommen. "Wir nehmen das gerne mit, es tut uns gut", sagt er zwar, betont aber auch: "Mehr ist es momentan noch nicht." Könnte es aber werden, wenn sein Team auch gegen Leipzig gewinnt. Der Aufsteiger ist allerdings eine harte Nuss und mit acht Punkten ebenfalls noch ungeschlagen. Moderation: Jan Henkel, Kommentar: Frit In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Jan Henkel