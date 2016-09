Sky Bundesliga 13:30 bis 15:30 Fußball Fußball: Bundesliga FC Augsburg - SV Darmstadt 98, 5. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Dirk Schuster hat Darmstadt 98 von der dritten Liga bis in die Bundesliga geführt und dort in der vergangenen Saison mit den "Lilien" den Klassenerhalt geschafft. Trotzdem verabschiedete er sich im Sommer, um eine neue Herausforderung anzunehmen. Die fand er in Augsburg als Nachfolger von Markus Weinzierl. Schuster ahnte wohl, dass er in Darmstadt angesichts der Rahmenbedingungen den steten Kampf um den Klassenerhalt irgendwann verloren hätte. Was in Augsburg dagegen möglich ist, zeigte die Qualifikation für die Europa League. Wenn Schuster nun erstmals mit dem FCA auf seinen alten Klub trifft, liegen beide mit vier Zählern nebeneinander auf den Plätzen 13 und 14... Kommentar: Marc Hindelang. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie

