Sky Bundesliga 11:30 bis 13:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga Eintracht Braunschweig - Fortuna Düsseldorf, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Wenn du vorne keine Tore machst, kriegst du sie hinten rein - die alte Fußballweisheit bewahrheitete sich für Braunschweig beim 0:2 in Stuttgart. "Durch zwei dumme Fehler gewinnt der VfB, obwohl wir die bessere Mannschaft waren", ärgerte sich Torjäger Domi Kumbela über die erste Saisonpleite, "wir hatten viele Chancen, aber der Stuttgarter Torwart hat einen super Tag erwischt." Einen supersuper Tag erwischte die Fortuna im Westderby gegen Bochum. 3:0 triumphierte "F95" und Stürmer Rouwen Hennings freute sich nicht nur über seinen ersten Saisontreffer: "Es war ein rundum gelungenes Spiel. Wir sind eine gute Mannschaft, die jedes Spiel gewinnen kann, wenn sie an ihre In Google-Kalender eintragen Bildergalerie