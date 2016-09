Sky Bundesliga 09:30 bis 11:30 Fußball Fußball: 2. Bundesliga 1. FC Union Berlin - FC St. Pauli, 7. Spieltag D 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine durchwachsene Partie mit wenigen Torchancen und am Ende doch 1:0 gewonnen - so spielt man um die Aufstiegsplätze mit. Nach dem Sieg in München quälten sich die "Eisernen" lange über den Rasen in der Würzburger Flyeralarm-Arena. Erst in der 84. Minute erzielte Goalgetter Collin Quaner mit seinem sechsten Saisontreffer das Tor des Tages. "Wenn man einen Quaner vorne hat, der im Moment alles vergoldet, freut man sich auch über ein 1:0", sagte Innenverteidiger Fabian Schönheim, "es war ein dreckiger Sieg, trotzdem gefällt er mir genauso gut, als wenn es ein schöner gewesen wäre." Erfolge gegen St. Pauli feierten die Köpenicker bisher sechs bei sechs Remis und sieben Nie In Google-Kalender eintragen Bildergalerie