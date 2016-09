Discovery Channel 03:50 bis 05:25 Dokumentation Shark Week Mythbusters - Das Hai-Experiment USA 2008 Stereo 16:9 Merken In diesem zweistündigen Special von "Mythbusters" stechen die Wissensjäger Adam Savage und Jamie Hyneman in See und legen sich - von den Bahamas bis nach Kalifornien - mit Haien an. Ihre Beweggründe: Sie wollen die Mythen und blutrünstigen Geschichten um die Raubfische auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen. Im Fokus steht die Frage, wie Haie am leichtesten angelockt werden, und - noch wichtiger - wie man sie am effizientesten wieder vertreibt! Stimmt die Story vom einfachen Magneten, der einen hungrigen Hai in die Flucht schlagen kann? Oder hilft gar ein Griff ins Gewürzschränkchen - zum Chilipulver als ultimativen Hai-Vertreiber? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Shark Week