Discovery Channel 21:45 bis 22:30 Dokumentation Die Anti-Terror-Einheit: Im Einsatz für Amerika USA 2010 Stereo 16:9 Merken Die nationale Sicherheit hatte nach den Anschlägen auf das World Trade Center am 11. September 2001 in den USA oberste Priorität. Eine Frage stand dabei ganz besonders im Fokus der Politiker und Geheimdienste: Planen die Terroristen weitere Attentate? Und wenn ja, gegen welche Einrichtungen und Ziele? Bei den folgenden Ermittlungen geriet unter anderem auch ein amerikanischer Staatsbürger ins Visier des FBI, der sich zu diesem Zeitpunkt in Pakistan aufhielt: Majid Khan. Der Verdächtige sollte aufgrund seiner Verbindungen zum Terror-Netzwerk al-Qaida in Kürze vor Ort verhaftet werden. Doch zuvor wollten die Beamten möglichst viele Informationen über das Umfeld des Mannes in Erfahrung zu ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Anti-Terror Intel