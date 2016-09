Discovery Channel 13:40 bis 14:25 Dokumentation Mythbusters - Die Wissensjäger Menschliche Airbags USA 2013 Stereo 16:9 Merken In dieser Episode nehmen Jamie Hyneman und Adam Savage einen Mythos aus dem Film "Headhunters" ins Visier. Der Thriller basiert auf einer Romanvorlage von Jo Nesbø. Darin wird ein Gangster auf der Rückbank eines Polizeiautos von zwei korpulenten Gesetzeshütern in die Zange genommen. Würde er so einen Crash mit einem Lkw überleben? Die "Mythbusters" scheuen in dieser Episode weder Kosten noch Mühen, um die besagte Szene möglichst realistisch nachzustellen. Kari, Tory und Grant versuchen Benzin zu sparen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: MythBusters

