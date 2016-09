Discovery Channel 09:30 bis 10:15 Dokusoap American Chopper Waidmannsheil! USA 2011 Stereo 16:9 Merken Mechaniker Vinnie hat sich beim Design-Entwurf für den Lenker des neuesten OCC-Bikes wieder mal selbst übertroffen: So ein crazy Teil hat der Motorrad-Profi noch nie zusammengeschraubt! Seine Wahnsinns-Konstruktion ist einem original Elchgeweih nachempfunden und wird der Blickfang der Maschine. Die Umsetzung ist perfekt, und sein Kunde - ein bekannter Jagdausstatter - wird hochzufrieden sein. Bei ihrer Koproduktion gehen Teutul Senior und Sohnemann Paul dagegen etwas konservativer vor. Hier lautet die Devise: keine Experimente! Denn das Oldschool-Bike ist als eine Art Hommage an die guten alten Zeiten gedacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: American Chopper