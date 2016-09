Discovery Channel 07:55 bis 08:40 Reportage Railroad Alaska Nerven am Limit GB 2013 Stereo 16:9 Merken Der Güterzug nach Anchorage hat Militärausrüstung für die Elmendorf Air Force Base geladen. Doch beim Transport der mobilen Radareinheiten entgleist ein Waggon. Danny Forsman und sein Arbeitskollege Lynn Reitz wenden in Alaska alte Eisenbahnertricks an, damit der Zug bald wieder Fahrt aufnimmt. Doch schon nach wenigen Kilometern wird das schwer beladene Schienenfahrzeug erneut aufgehalten. An der Strecke hat sich ein Autounfall ereignet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Railroad Alaska

