Classica 21:45 bis 00:30 Oper Berlioz, Benvenuto Cellini A 2007 Stereo 16:9 Merken Mit einem futuristischen Bilderbogen überschüttete der Münchner Regisseur Philipp Stölzl (der Shows für Madonna und Rammstein, Marius Müller Westerhagen und Die Ärzte, Luciano Pavarotti und Die Toten Hosen gestaltete und auch Filme drehte) das Salzburger Premieren-Publikum bei der Neuinszenierung von Hector Berlioz' Oper "Benvenuto Cellini". Stölzl versetzte diese Liebesgeschichte des italienischen Bildhauers und Renaissance-Lebemanns Cellini um Teresa, die Tochter des päpstlichen Schatzmeisters, in eine futuristische Rom-Kulisse wie in einem Kinofilm. Hubschrauber überfliegen die Stadt, Reklametafeln blinken, Eisenbahnen fahren. Ein verblüff In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Burkhard Fritz (Benvenuto Cellini) Maija Kovalevska (Teresa) Brindley Sheratt (Giacomo Balducci) Laurent Naouri (Fieramosca) Kate Aldrich (Ascanio) Michail Petrenko (Papst Clemens VII) Xavier Mas (Ascanio) Originaltitel: Berlioz, Benvenuto Cellini Drehbuch: Benvenuto Cellini, Léon Wailly, Henri Auguste Barbier Musik: Hector Berlioz