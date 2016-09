Spiegel Geschichte 23:45 bis 00:30 Dokumentation Back in Black - Die Renaissance der Schallplatte D 2013 Stereo 16:9 Merken Es ist ein sensationelles Comeback: Die meisten hatten die Schallplatte abgeschrieben, doch jetzt ist sie wieder gefragt wie seit Jahren nicht mehr. Die Vinylmania hat auch die jungen Käufer erfasst - gute Nachrichten für die Musikindustrie: Die Presswerke laufen rund um die Uhr, für High-End Plattenspieler gibt es mittlerweile Wartelisten und immer mehr Bands pressen ihre Scheiben auch auf Vinyl. Die Ärzte, die Beatsteakes, Westbam, leidenschaftliche Sammler und geschäftstüchtige Verkäufer sprechen über ihre Leidenschaft für Vinyl. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Back in Black - Die Renaissance der Schallplatte