Spiegel Geschichte 15:35 bis 16:20 Dokumentation Drei-Schluchten-Damm - Das größte Wasserkraftwerk der Welt D 2011 Stereo 16:9 Merken China setzt, wie Japan auch, auf Atomkraft - und auf die Urgewalt des Wassers. Der "Drei-Schluchten-Damm" ist das stärkste Wasserkraftwerk der Erde und das weltgrößte Bauwerk seiner Art. Durch den gewaltigen Staudamm wurde der Wasserspiegel des mächtigsten chinesischen Stroms, des Jangtse, um 70 Meter erhöht. Der Stausee, der durch die Staumauer entstand, erstreckt sich durch die berühmten Drei Schluchten über mehr als 600 km bis nach Chongqing. Das Bauwerk ist gigantisch und zeugt vom ungebrochenen Glauben an den technischen Fortschritt in China. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Drei-Schluchten-Damm - Das größte Wasserkraftwerk der Welt