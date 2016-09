Spiegel Geschichte 13:35 bis 14:35 Dokumentation Agnetha - Thank You For the Music GB 2013 Stereo 16:9 Merken Agnetha Fältskog ist eine der bekanntesten und schillerndsten Ikonen der Pop-Kultur. Bereits als 15-Jährige startete sie eine Solo-Karriere, aber erst als Teil der Popgruppe ABBA erlangte Agnetha gemeinsam mit ihrem Ehemann Björn Ulvaeus und den anderen ABBA-Mitgliedern Benny Andersson und Anni-Frid Lyngstad Weltruhm. Nach der Auflösung von ABBA im Jahr 1982 sang Agnetha zunächst wieder solo, zog sich aber nach und nach immer mehr aus der Öffentlichkeit zurück, erschöpft und ausgebrannt vom Leben im Rampenlicht. Erst 2013 kehrte sie wieder ins Musikbusiness zurück. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Agnetha - Thank You For the Music

