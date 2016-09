Spiegel Geschichte 11:35 bis 12:20 Dokumentation The Seventies Die USA vs. Nixon USA 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 2: Die Watergate-Affäre überschattet die zweite Amtszeit von US-Präsident Richard Nixon. Nachdem ein Amtsenthebungsverfahren gegen ihn angeordnet wurde, tritt Nixon 1974 zurück - als erster Präsident in der Geschichte der USA. Tom Hanks blickt hinter die Kulissen und zeigt die schmutzigen Tricks und Vertuschungen der US-Politik unter Nixon. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Seventies