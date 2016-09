Spiegel Geschichte 05:20 bis 06:10 Dokumentation Spanien - Eine Zeitreise Die Eroberung GB 2015 Stereo 16:9 Merken 1. Staffel, Folge 1: Simon Sebag Montefiore begibt sich in dieser dreiteiligen Serie auf eine Reise durch die 2000-jährige Geschichte Spaniens. Die erste Folge betrachtet die frühen Jahre, als die spanische Halbinsel noch eine Provinz Karthagos war, sowie die Jahre unter muslimischer Herrschaft und dem Kalifat von Córdoba. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Making of Spain Altersempfehlung: ab 12