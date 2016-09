Sky Krimi 11:30 bis 12:25 Krimiserie Wolffs Revier Reicher Gigolo D 1992 Merken Die Unternehmersgattin Frau Herzog wird in ihrem Ferienhaus vergiftet aufgefunden. Für Sawatzki steht der eifersüchtige Ehemann als Täter fest. Wolff ermittelt jedoch in eine andere Richtung. Unterdessen hat sich Verena zum ersten Mal verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jürgen Heinrich (Andreas Wolff) Nadine Seiffert (Verena Wolff) Gerd Wameling (Dr. Peter Fried) Klaus Pönitz (Günther Sawatzki) Eckhard Heise (Horst Buchwald) Elia Zimmermann (Ellen Wolff) Esther Schagen (Alice Herzog) Originaltitel: Wolffs Revier Regie: Michael Mackenroth Drehbuch: Karl Heinz Willschrei Kamera: Dietmar Kölzer Musik: Nikolaus Glowna Altersempfehlung: ab 6