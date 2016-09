Sky Atlantic HD 00:05 bis 01:00 Actionserie Prófugos - Auf der Flucht Auferstanden CHI 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Tegui und Vicente (Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana) kommen gerade noch rechtzeitig in der Atacamawüste an, um Lauras (Blanca Lewin) neuen Drogen-Coup in Gefahr zu bringen. Doch dann bemerken die beiden, dass ihr Ausbruch aus dem Gefängnis kein Zufall war - sondern von fremder Hand sorgfältig geplant. - Die erste HBO-Serie aus Chile zeigt eine düstere Seite des Landes, geprägt von Drogenhandel und Korruption. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Néstor Cantillana (Vicente Ferragut) Alfredo Castro (Freddy Ferragut) Benjamín Vicuña (Álvaro "Tegui" Parraguez) Luis Gnecco (Mario Moreno) Antonia Zegers (Macarena Munita) Blanca Lewin (Laura Ferragut) Camila Hirane (Irma Salamanca) Originaltitel: Prófugos Regie: Pablo Larrain Matte, Adrian Israel Caetano Drehbuch: Pablo Illanes, Mateo Iribarren, Josefina Fernández, Enrique Videla Altersempfehlung: ab 16