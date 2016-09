Sky Atlantic HD 17:20 bis 18:10 Mysteryserie XIII - Die Verschwörung Dame, König, As, Sohn F, CDN 2011 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Durch die geheimen Unterlagen des ehemaligen CIA-Directors Giordino (Paulino Nunes) kommen Agent XIII (Stuart Townsend) und Special Agent Jones (Aisha Tyler) auf die Spur eines kleinen Jungen, dessen Eltern von Giordino ermordet wurden. Als sie Giordino zu einem geheimen Treffpunkt verfolgen, finden sie die Wahrheit heraus, wer dieser Junge wirklich ist. - Die mitreißende Serien-Verfilmung des gleichnamigen Kultcomics über einen Agenten ohne Gedächtnis. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Stuart Townsend (XIII / XIII.2) Aisha Tyler (Jones) Virginie Ledoyen (Irina) Greg Bryk (Amos) Ted Atherton (Wally Sheridan) Paulino Nunes (Frank Giordino) Stephen McHattie (President Carrington) Originaltitel: XIII: The Series Regie: Steve DiMarco Drehbuch: Charles Heit, Philippe Lyon Musik: Nicolas Errèra Altersempfehlung: ab 16