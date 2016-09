Sky Atlantic HD 15:20 bis 16:20 Serien Boardwalk Empire New York Sour USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Nachdem er den Krieg mit Gyp Rossetti überlebt hat, richtet Nucky Thompson (Steve Buscemi) ein Friedensangebot an Joe Masseria (Ivo Nandi). Chalky White (Michael Kenneth Williams) bereitet mittlerweile die Eröffnung des Onyx Clubs am Boardwalk vor. Gillian Darmody (Gretchen Mol) will das Sorgerecht für ihren Enkel erhalten, während sie versucht, ihren Club am Laufen zu halten. Al Capone (Stephen Graham) heuert unterdessen seine Brüder an, um seine Geschäfte in einem Vorort von Chicago auszubauen. - Start der 4. Staffel: die gefeierte, vielfach prämierte Mafiaserie mit Steve Buscemi als genialem Mobster. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Steve Buscemi (Nucky Thompson) Kelly Macdonald (Margaret Schroeder) Michael Shannon (Van Alden) Shea Whigham (Elias "Eli" Thompson) Stephen Graham (Al Capone) Gretchen Mol (Gillian) Michael Stuhlbarg (Arnold Rothstein) Originaltitel: Boardwalk Empire Regie: Timothy Van Patten Drehbuch: Howard Korder, Nelson Johnson, Terence Winter, Cristine Chambers Altersempfehlung: ab 16