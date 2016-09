Sky Atlantic HD 13:15 bis 14:15 Serien Treme Yes We Can Can USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Drei Jahre nach dem verheerenden Hurrikan Katrina schöpfen die Einwohner New Orleans neue Hoffnung: Barack Obama wird zum Präsidenten gewählt und verspricht einen Neuanfang. Genau darum kämpfen die Bewohner des Viertels Tremé täglich selbst - doch die von Korruption, Armut und Gewalt geplagte Stadt macht es ihnen nicht leicht. - Von den "The Wire"-Machern: die vierte Staffel der grandios besetzten und mit einem beeindruckenden Soundtrack unterlegten HBO-Serie um die Jazz-Metropole und ihre Einwohner. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Khandi Alexander (LaDonna Batiste-Williams) Rob Brown (Delmond Lambreaux) Kim Dickens (Janette Desautel) India Ennenga (Sofia Bernette) Michiel Huisman (Sonny) Melissa Leo (Toni Bernette) Lucia Micarelli (Annie) Originaltitel: Treme Regie: Anthony Hemingway Drehbuch: David Simon, Eric Overmyer, George Pelecanos Kamera: Ivan Strasburg Altersempfehlung: ab 12

