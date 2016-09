Sky Atlantic HD 07:00 bis 08:00 Serien Carnivale Der Prinz erwacht USA 2005 Stereo 16:9 HDTV Merken In seinem Todeskampf gelingt es Management, Ben (Nick Stahl) in einer Vision einen letzten Auftrag zu erteilen: Er muss den "Vorboten" besiegen, dessen düstere Machenschaften eine weltweite Katastrophe auslösen könnten. In Mintern überzeugt Justin (Clancy Brown) Stadtrat Templeton, zur Kongresswahl anzutreten: Mit Unterstützung seiner Gläubigen, werde er die Wahl unweigerlich gewinnen. - Faszinierende, mehrfach preisgekrönte Mysteryserie um einen mystischen Kampf zwischen Gut und Böse im Amerika der 30er-Jahre. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nick Stahl (Ben Hawkins) Clancy Brown (Justin Crowe) Michael J. Anderson (Samson) Clea DuVall (Sofie) Debra Christofferson (Lila) Adrienne Barbeau (Ruthie) Tim DeKay (Clayton Jones) Originaltitel: Carnivale Regie: Tim Hunter Drehbuch: Daniel Knauf Musik: Jeff Beal

