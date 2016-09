Sky Cinema +24 01:45 bis 03:25 Actionfilm Vice USA 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Unternehmer Julien Michael (Bruce Willis) hat die ultimative Erlebniswelt geschaffen: In "Vice", bevölkert von lebensechten Cyborgs, können Kunden ihre dunkelsten Fantasien ausleben - inklusive Vergewaltigung und Mord. Um die Sicherheit zu gewährleisten, werden die Gedächtnisse der Roboter jeden Tag wieder gelöscht. Doch nach einem technischen Fehler behält Cyborg Kelley (Ambyr Childers) ihre Erinnerung und flieht. Mithilfe von Polizist Roy (Thomas Jane) will sie Michaels Machenschaften ein Ende bereiten. Der lässt seine Killer los ... - Düstere, stark besetzte Sci-Fi-Utopie mit Anleihen bei Klassikern wie "Westworld" und "Blade Runner". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Thomas Jane (Roy) Bruce Willis (Julian) Ambyr Childers (Kelly) Johnathon Schaech (Chris) Bryan Greenberg (Evan) Charlotte Kirk (Melissa) Tyler Jon Olson (Steve) Originaltitel: Vice Regie: Brian A Miller Drehbuch: Andre Fabrizio, Jeremy Passmore Kamera: Yaron Levy Musik: Hybrid Altersempfehlung: ab 16