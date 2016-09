Sky Cinema +24 18:10 bis 20:15 Drama Ich & Kaminski D, B 2015 Nach einer Vorlage von Daniel Kehlmann 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Der eingebildete Kunstjournalist Sebastian Zöllner (Daniel Brühl) will ein Enthüllungsbuch über den Künstler Manuel Kaminski (Jesper Christensen) schreiben, der einst als "blinder Maler" berühmt wurde. Zöllner macht sich auf den Weg zu Kaminskis Chalet in den Alpen und versucht, Zugang zu dem ehemaligen Freund Picassos zu erhalten. Doch bald merkt er, dass er sich an Kaminski die Zähne ausbeißt. - "Good Bye Lenin"-Regisseur Wolfgang Becker inszenierte Daniel Kehlmanns Bestseller als bissige Kunstsatire. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Daniel Brühl (Sebastian Zöllner) Jesper Christensen (Manuel Kaminski) Amira Casar (Miriam Kaminski) Denis Lavant (Karl-Ludwig) Jördis Triebel (Elke) Geraldine Chaplin (Therese) Bruno Cathomas (Golo Moser) Originaltitel: Ich & Kaminski Regie: Wolfgang Becker Drehbuch: Thomas Wendrich Kamera: Jürgen Jürges Musik: Lorenz Dangel Altersempfehlung: ab 6