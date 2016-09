Trickbetrüger Julian (Sido), Millionärssohn Yasin (Fahri Yardim) und der erfolglose Gangster-Rapper Addi (Tedros Teclebrhan) treffen sich bei einer Testamentseröffnung. Verdutzt erfahren die drei: Sie sind Halbbrüder - und ihre Mutter hat ein Erbe hinterlassen. Um an das Geld zu kommen, muss das ungleiche Trio an einem Strang ziehen. Eine verrückte Schnitzeljagd quer durch die Republik führt die drei unter anderem zu ihren leiblichen Vätern. - Topbesetzte, abgedrehte Roadmovie-Komödie mit großen Stars in ungewohnten Rollen. In Google-Kalender eintragen