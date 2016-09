RTL Crime 07:55 bis 08:40 Krimiserie Miami Vice Madonna USA 1989 Merken 5. Staffel, Folge 14: Crockett und Tubbs stoßen bei einer Drogenfahndung durch Zufall auf zwei kostbare Gemälde aus dem 15. Jahrhundert. Die Bilder gehören zu einem vor sieben Jahren aus dem New Yorker Mormottan-Museum gestohlenen Tryptichon, dessen Herzstück eine nach wie vor verschwundene Madonna-Statue von unschätzbarem Wert ist. Als Kunsthändler getarnt, machen sich die Vice-Cops auf die Suche nach der Statue. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Don Johnson (Ricardo Tubbs) Philip Michael Thomas (Gina Calabrese) Michael Talbott (Stan Switek) Olivia Brown (Trudy Joplin) Edward James Olmos (Ltd. Martin Castillo) Saundra Santiago (Detective Gina Calabrese) Peter Dobson (Joey Scianti) Originaltitel: Miami Vice Regie: Chip Chalmers Drehbuch: Anthony Yerkovich, Robert Goethals Kamera: Oliver Wood Musik: Tim Truman Altersempfehlung: ab 6

