Sky Cinema 01:25 bis 03:10 Actionfilm Jarhead 2: Zurück in die Hölle USA 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Afghanistan-Kämpfer Corporal Merrimette (Josh Kelly) und seine Einheit werden mit einem Auftrag von internationaler Bedeutung betraut: Sie sollen eine Widerstandskämpferin vor brutalen Taliban retten und in sicheres Gebiet geleiten. Mit militärischer Unterstützung können Merrimette und seine Männer nicht rechnen. Jetzt entscheiden allein ihr Können und ihr Mut über den Erfolg der Mission. - Harte, schonungslose Kriegsaction, die jedoch bis auf den Titel mit "Jarhead" wenig gemein hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Cole Hauser (Fox) Josh Kelly (Merrimette) Danielle Savre (Danielle 'Danni' Allen) Bokeem Woodbine (Kettner) Ronny Jhutti (Khalid) Cassie Layton (Anoosh) Jesse Garcia (Rafael Soto) Originaltitel: Jarhead 2: Field of Fire Regie: Don Michael Paul Drehbuch: Berkeley Anderson, Ellis Black Kamera: Alexander Krumov Musik: Frederik Wiedmann Altersempfehlung: ab 16