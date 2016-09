Goldstar TV 00:00 bis 06:00 Leichte Musik Die GoldStar TV Oldie-Nacht D Stereo Merken Schlager und Evergreens, die man immer wieder gerne hört. Mit den Goldies geht es auf eine musikalische Zeitreise mit den besten Songs aus der 'guten alten Zeit'. U.a. mit: Heinz Rudolf Kunze, Peter Schilling, Fancy, Daliah Lavi, Erik Silvester, Marion Maerz, Marianne Rosenberg, Albert Hammond, Christian Anders, Lena Valaitis, Udo Jürgens, Mamas & Papas, Bernd Clüver, Jonny Hill, Flippers, Gaby Baginsky, Benny Quick, Racey, Rex Gildo, Lena Valaitis, Harpo, Marion Maerz, Andy Borg, Andrea Jürgens, Costa Cordalis, Smokie, Ingrid Peters, Karel Gott, Michael Holm, Bata Illic, Middle Of The Road, Freddy Breck, Peter Kraus, Alexandra, Truck Stop, Clout, Dschinghis Khan, Bernhard Brink. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die GoldStar TV Oldie-Nacht