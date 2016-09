Sky Cinema Hits 22:55 bis 23:05 Magazin Making of... Interstellar D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Sarah Valentina Winkhaus entführt die Zuschauer hinter die Kulissen von "Interstellar". Dabei kommen Regisseur Christopher Nolan und die Hauptdarsteller Anne Hathaway und Matthew McConaughey zu Wort. Außerdem geht es um die Frage, wie ein schwarzes Loch funktioniert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Making of ...

