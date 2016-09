Sky Cinema Hits 12:40 bis 14:45 Komödie Madame Mallory und der Duft von Curry USA, IND, VAE 2014 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Verlust des Familien-Restaurants in Mumbai wollen Jungkoch Hassan (Manish Dayal) und seine Familie einen Neuanfang in der französischen Provinz wagen. Ausgerechnet gegenüber der Sterne-Cuisine "Le Saule Pleureur" von Madame Mallory (Helen Mirren) eröffnen die Neuankömmlinge ihre Küche. Es entbrennt ein Kleinkrieg der verschiedenen kulinarischen Welten. Doch dank Sous-Chefin Marguerite (Charlotte Le Bon) erhält Hassan eine unerwartete Chance. - Fein abgeschmeckte Gourmet-Komödie nach dem Bestseller von Richard C. Morais. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Helen Mirren (Madame Mallory) Om Puri (Papa) Manish Dayal (Hassan) Charlotte Le Bon (Marguerite) Amit Shah (Mansur) Farzana Dua Elahe (Mahira) Dillon Mitra (Mukthar) Originaltitel: The Hundred-Foot Journey Regie: Lasse Hallström Drehbuch: Steven Knight Kamera: Linus Sandgren Musik: A.R. Rahman

