MGM 04:40 bis 06:15 Komödie Josie and the Pussycats USA, CDN 2001 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Weil seine Boygroup zickt, lässt der skrupellose Musikmanager Frame (Alan Cumming) einfach ihren Flieger abstürzen. Auf der Suche nach einer neuen Band trifft er die Provinzmädels "The Pussycats". Ein Vertrag soll Josie (Rachael Leigh Cook) & Co. Ruhm bringen. Doch die Sache hat einen großen Haken. - Bitterböse Abrechnung mit den fiesen Sitten in der Musikbranche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rachael Leigh Cook (Josie McCoy) Tara Reid (Melody Valentine) Rosario Dawson (Valerie Brown) Alan Cumming (Wyatt Frame) Parker Posey (Fiona) Gabriel Mann (Alan M.) Paulo Costanzo (Alexander Cabot) Originaltitel: Josie and the Pussycats Regie: Deborah Kaplan, Harry Elfont Drehbuch: Deborah Kaplan, Harry Elfont Kamera: Matthew Libatique Musik: John Frizzell Altersempfehlung: ab 6

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 03:30 bis 08:30

Seit 161 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. ZDF-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 41 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 41 Min.