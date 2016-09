MGM 03:15 bis 04:40 Horrorfilm Das Haus der Verdammten USA, J 1982 16:9 20 40 60 80 100 Merken Das junge Ehepaar Ted (Edward Albert) und Laura Fletcher (Susan George) zieht mit seiner kleinen Tochter in ein Haus in der Nähe von Kyoto. Lange haben sie auf diesen Moment gewartet, doch nach und nach weicht die Freude dem Entsetzen: Das neue Heim ist verwunschen und wird von einem Dämon heimgesucht. - Selten gezeigter Geisterfilm mit guten Schauspielern. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Edward Albert (Ted Fletcher) Susan George (Laura Fletcher) Doug McClure (Alex Curtis) Amy Barrett (Amy Fletcher) Mako Hattori (Otami) Toshiyuki Sasaki (Shugoro) Toshiya Maruyama (Masanori) Originaltitel: The House Where Evil Dwells Regie: Kevin Connor Drehbuch: Robert Suhosky Kamera: Jacques Haitkin Musik: Ken Thorne Altersempfehlung: ab 18